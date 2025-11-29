Antrenorul lui Dinamo a făcut senzație în România. A salvat echipa de la retrogradare în primul său sezon, în al doilea a reușit să prindă play-off-ul, iar acum se bate la locurile fruntașe cu ”roș-albii”. Croatul ar fi inclus de FRF pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Mircea Lucescu pe banca tehnică a echipei naționale.



Tehnicianul ar fi la mare căutare și în străinătate. Daniel Stanciu a dezvăluit că acesta ar fi fost propus în zona Golfului.



Zeljko Kopic ar fi fost propus în zona Golfului



Momentan, Kopic nu are de gând să-și abandoneze proiectul de la Dinamo. Se gândește doar la ce are de făcut la actuala sa echipă, așa cum a precizat și la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați.



"Mă depășește acest subiect. Știu că există ceva interes, la nivel de agenți de jucători... ar fi propus undeva prin Golf, însă el e sub contract cu Dinamo și nu cred că se pune problema", a spus Stanciu, la Digi Sport.



Zeljko Kopic a venit în România cu un CV interesant. A fost antrenor la Hajduk Split, iar la Dinamo Zagreb a fost managerul academiei și, pentru o scurtă perioadă de timp, antrenorul primei echipe.



Pentru antrenorul croat, ”mandatul” de la Dinamo este al doilea cel mai lung din cariera sa. Recordul a fost stabilit la Slaven Belupo, unde a stat 867 de zile.

