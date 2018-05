Replica lui Contra dupa ce Hagi l-a atacat DUR: "Nu permit nimanui sa pateze numele meu! I-am zis la telefon ce am avut de zis!" MOTIVUL REAL pentru care Ianis nu e la nationala

Cosmin Contra a reactionat dupa declaratiile extrem de dure facute de Gica Hagi.

Antrenorul Viitorului a avut o reactie violenta dupa meciul cu Iasi si a acuzat modul in care Contra face selectia la echipa nationala. Selectionerul spune ca a discutat cu Gica Hagi la telefon, iar "Regele" va emite in scurt timp un comunicat de presa in care isi va cere scuze pentru iesirea sa.

Contra este insa dezamagit de atitudinea antrenorului de la Viitorul si afirma ca declaratiile acestuia nu l-au afectat doar pe el.

"Sunt mai mult dezamagit (n.red. de atacul lui Hagi). I-am zis si lui la telefon ce am avut de zis. Sunt dezamagit in primul rand pentru ca... nu cred ca, nici pana acum din ce am vazut eu... Mi-a promis ca va da un comunicat in care isi va cere scuze. Nu fata de mine, pentru ca eu am vorbit cu el la telefon si din punctul meu de vedere noi am lamurit lucrurile. Dar au fost si alte persoane afectate din declaratiile pe care le-a dat el, si jignite. Si eu sincer ma asteptam ca el sa aiba niste scuze publice fata de acei oameni. Dar din pacate nu s-a intamplat. M-a deranjat cel mai tare, da (n.red. aluzia ca face convocarile pe interese). Pentru ca imaginea mea are de suferit. Si nu o sa permit nimanui, indiferent de numele sau, sa pateze numele meu. Pentru ca pana acum am incercat ca din punctul asta de vedere sa dorm linistit, sa dorm cu capul pe perna fara sa ma gandesc ca cineva poate sa ma arate vreodata cu degetul", a declarat Cosmin Contra pentru TelekomSport.

Cea mai mare nemultumire a lui Hagi a fost legata de neconvocarea lui Ianis, insa Contra are o explicatie pentru fiul "Regelui" nu e la nationala: Stanciu si Budescu au cifre mai bune.

"Este al treilea. Chiar este pus pe o lista mai larga de jucatori, in care fiecare isi spune parerea, cu avantaje si dezavantaje. Si in momentul de fata, dupa ce am vazut in ultimul timp, indiferent de statistici, ca statistici bune au si cei doi jucatori pe care i-am chemat pe postul lui Hagi, Stanciu si Budescu, nu? Da, au statistici bune. Am consideract ca vreau sa dau continuitate si mai ales ca Ianis va fi implicat in septembrie, impreuna cu ceilalti pe care ii voi lasa la nationala de tineret, vor fi implicati sa incerce sa se califice la un Campionat European dupa 20 de ani", a mai declarat Contra.

Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a incercat in aceasta dimineata, in direct la ProX, sa aplaneze conflictul dintre cei doi fosti componenti ai "Generatiei de Aur".

"Hagi si Contra au discutat, era normal sa se intample. Eu cred ca, hai sa spun asa, nemultumirile noastre ca si club sunt justificate. Fiecare club isi doreste sa aiba cat mai multi jucatori la loturile nationale. Hagi le-a exprimat dupa un meci tensionat, poate nici el nu a gasit cel mai fericit moment si cea mai fericita exprimare, dar asta este", a declarat Cristian Bivolaru la ProX.