"Am vorbit azi cu Contra!" Hagi a intrat in direct la MIEZUL NOPTII si a dezvaluit discutia de ultima ora

Furtuna la nationala dupa declaratiile lui Hagi de la finalul meciului cu Iasi!

Contra a vrut sa afle direct de la Hagi ce l-a nemultumit. Cei doi au vorbit azi la telefon si s-au impacat. Hagi crede in continuare ca Viitorul are prea putini jucatori la nationala.

"Am vrut sa scot in evidenta anumite criterii de selectie si asta e tot. Cosmin probabil a fost suparat, la pranz a vrut sa vorbim, eu n-am putut sa-i raspund. Apoi am revenit eu si am clarificat niste lucruri. In continuare, avem o relatie pozitiva. Sper sa uitam tot ce-a fost rau, cred ca asta e cel mai important. Era si el agitat si putin surprins de tot ce s-a intamplat.

Am discutat mai multe lucruri la telefon si am cazut de acord ca de acum incolo sa-l caut pentru ca e deschis sa discutam. Am avut o opinie legata de anumite criterii de selectie. Din cand in cand spun unele lucruri mai dure, mai apasate, Cosmin trebuie sa se gandeasca sa duca nationala la cel mai bun nivel. Daca eu am ceva de comentat, am sa-l caut si am sa vorbesc cu el. Cred ca anumiti jucatori ar fi meritat sa fie la nationala si nu sunt", a spus Hagi la Digisport.