Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo a realizat o performanţă unică, după ce s-a impus în toate cele şase curse de schi fond din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în urma victoriei reuşite sâmbătă în proba de 50 km start grupat, în stil clasic, transmit agenţiile internaţionale de presă.

6 medalii de aur la Milano- Cortina, 11 titluri olimpice în total

La 29 de ani, Klaebo şi-a trecut în palmares al 11-lea său titlu olimpic la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (2018, 2022 şi 2026), fiind cel mai prolific campion la Olimpiadele de iarnă.

El i-a devansat pe compatrioţii săi Marit Bjoergen, care a câştigat opt titluri mondiale la schi fond între 2002 şi 2018, Ole Einar Bjoerndalen, cu opt titluri la biatlon între 1998 şi 2014, şi Bjorn Daehlie, cu opt titluri la schi fond între 1992 şi 1998.

Podiumul a fost complet norvegian, o premieră pentru această probă în 102 ani, cu Klaebo învingător în 2 h 06 min 44 sec 8/10, urmat de Martin Loewstroem Nyenget, la 8 sec 9/10, şi de Emil Iversen, la 30 sec 7/10.

Klaebo a depăşit la Tesero recordul pe care îl deţinea la egalitate cu americanul Eric Heiden, care a câştigat toate cele cinci probe de patinaj viteză în 1980.

Românii Pepene și Cojocaru, în Top 50

Doar înotătorul Michael Phelps are mai multe medalii olimpice de aur decât Klaebo, 23 între 2004 și 2016!

La JO 2026, norvegianul a câştigat medalii de aur la sprint, 10 km, 20 km schiatlon, sprint pe echipe, ştafetă şi 50 km start grupat stil clasic, la fel cum a făcut la Mondialele de anul trecut, scrie Agerpres.

Românii Paul Constantin Pepene şi Gabriel Cojocaru s-au clasat pe locurile 47, respectiv 49, la un tur.