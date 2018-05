"Motivul pentru care meritam sa avem mai multi jucatori convocati" Comunicatul oficial al celor de la Viitorul dupa atacul lui Gica Hagi

Cei de la Viitorul au tinut sa lamureasca atacul lui Gica Hagi.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Campioana en-titre din Liga 1, FC Viitorul, a emis un comunicat oficial pe site-ul clubului pentru a lamuri disputa dintre Gica Hagi si selectionerul echipei nationale, Cosmin Contra.

Iata comunicatul oficial al celor de la FC Viitorul:

"

1. Iesirea public a managerului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a fost dura pentru faptul ca nu intelege de ce clubul nostru a avut numai un jucator convocat la lotul national din totalul celor 28 de jucatori selectionati. Echipa noastra a fost una dintre cele mai bune din Liga 1 in ultimii doi ani competitionali. Din acest motiv, consideram ca meritau mai multi jucatori ai clubului nostru sa fie convocati la echipa nationala. Argumentele noastre sunt:

- Suntem campionii Romaniei

- Ne-am calificat trei ani la rand in play-off-ul Ligii 1

- Ocupam locul 3 in play-off

- Jucatorii folositi de noi sunt in proportie de 95% romani

- Suntem echipa cu cele mai multe goluri inscrise in play-off (13), chiar daca media de varsta este de doar 21,6 ani

- Echipa noastra a contribuit la realizarea celui mai frumos meci al sezonului (dupa acel meci, selectionerul a declarat ca va convoca 6-7 jucatori)

- Avem jucatori foarte tineri, intr-o forma foarte buna si in acest play-off, nascuti in 1999 (Baluta, Matan si Dragus).

- Avem cel mai decisiv tanar jucator din acest an, perioada februarie-mai (6 goluri si 4 pase decisive)

- Avem cel mai polivalent jucator din Liga 1, cu un randament foarte bun pe toate cele trei posturi (fundas, mijlocas, atacant)

- Avem jucatori intr-o forma foarte buna, conform statisticii InStat.

2. Selectia - un aspect important pentru a deveni cel mai bun (lucru invatat de Gheorghe Hagi de la cei mai buni).

Pentru noi, selectia jucatorului sta la baza constructiei / formarii unei echipe puternice care sa obtina performante la cel mai inalt nivel (calificari la turnee finale). Chiar daca domnul Gheorghe Hagi a folosit in expunerea sa cuvantul “interese“, acest cuvant este utilizat frecvent in lumea fotbalului de catre manageri, conducatori, moderatori, ziaristi, suporteri, s.a.m.d. Avem speranta ca la loturile nationale exista interesul de a fi selectati cei mai in forma jucatori care provin de la cele mai in forma echipe, astfel incat sa avem sansa atingerii obiectivului de a ne califica la turneele de elita, europene si mondiale.

PS: A fi antrenor al echipelor nationale ale Romaniei reprezinta o responsabilitate foarte mare, care creeaza totodata o presiune enorma, iar cel care stie sa lucreze sub presiune va deveni castigator !!! Succes Cosmine, tie, staff-ului tau si loturilor nationale ! Oricand iti stam la dispozitie daca crezi ca prezentam interes"