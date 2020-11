FOTO | Lewis Hamilton, moment ISTORIC in Formula 1! A castigat al 7-lea titlu mondial si l-a egalat pe Michael Schumacher: lacrimi in ochii pilotului britanic

Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Turciei si a devenit campion mondial pentru a 7-a oara.

Lewis Hamilton (35 de ani) a egalat o borna istorica dupa ce a reusit sa se impuna in Marele Premiu al Turciei.

Britanicul a castigat al 7-lea titlu mondial si a reusit sa il egaleze pe legendarul Michael Schumacher.

Hamilton a reusit sa isi asigure titlul cu trei curse inainte de final.

"Nu imi pot gasi cuvintele. Bineinteles, trebuie sa incep sa le multumesc tuturor colegilor din echipa Mercedes pentru ca mi-ati oferit aceasta oportunitate. Sunt atat de mandru de ei. Astazi, stiam ca nu pornim cu prima sansa si am facut tot ce am putut. L-am vazut pe Albon indepartandu-se, dar am tinut capul in jos si am continuat sa cred ca va reveni langa mine. Imi verificam temperaturile, mi-am continuat cursa, iar atunci cand am vazut ca Sebastian s-a oprit la boxe, am decis sa continui. Am pierdut un campionat intr-un mod asemanator in 2007. Mi-am invatat lectia de data aceasta", a declarat Hamilton.

DREAM THE IMPOSSIBLE To writing history. To making legends.#S7illRising pic.twitter.com/VsR8S3SwB6 — Formula 1 (@F1) November 15, 2020