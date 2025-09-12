Fostul atacant a explicat, la GSP Live, că situația lui Hagi, care este și patron al Farului, dar și tatăl lui Ianis Hagi, ar genera inevitabil controverse.



Discuțiile despre o posibilă schimbare a selecționerului au apărut după egalul României cu Cipru, scor 2-2. Mircea Lucescu, actualul selecționer, a declarat că ar fi dispus să lase locul lui Hagi dacă FRF ar decide acest lucru, dar momentan rămâne la conducerea echipei.



Raul Rusescu se opune numirii lui Gică Hagi la națională



Rusescu a atras atenția asupra a două probleme majore: faptul că Hagi este acționar majoritar la Farul și situația fiului său, Ianis Hagi, care e încă în activitate și ar putea fi convocat la națională chiar de către tatăl său.



„Mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi la națională, dar nu cât timp Ianis joacă fotbal. Ar fi prea multe discuții și acuzații de favoritism. Peste 10 ani, poate. Acum sunt prea multe probleme care nu țin de progresul echipei”, a spus Rusescu.



Fostul atacant a mai precizat că Hagi ar trebui să fie gata să-și asume orice controversă dacă ar accepta postul, dar crede că naționala are nevoie acum de liniște și de antrenori concentrați doar pe performanță.

