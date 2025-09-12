Convocat în premieră la prima reprezentativă, Baiaram a fost rezervă neutilizată atât în amicalul cu Canada (0-3), cât și în partida oficială cu Cipru (2-2), din preliminariile CM 2026.



Reacția lui Ștefan Baiaram după ce nu a prins niciun minut în cele două meciuri ale naționalei

Mijlocașul Universității Craiova, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga în acest start de sezon, spune că nu a fost deranjat deloc că a rămas pe bancă la ambele jocuri.



"Am fost foarte bucuros. Mi-am dorit din tot sufletul să fac parte din acel grup. Mă bucur că domnul selecționer mi-a dat ocazia să vin la echipa națională. Pe această cale vreau să-i mulțumesc. Sper să se bazeze în continuare pe mine. Eu o să dau mereu sută la sută și îmi doresc de fiecare dată să fiu prezent acolo.



Nu m-a afectat că n-am jucat niciun minut. Am vorbit cu colegii, cu antrenorii. Nu aveam de ce să mă supăr. A fost o acțiune reușită pentru mine, mă bucur că am făcut parte din acel grup. Clar nu m-am supărat", a spus Baiaram, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul.



Întrebat dacă e în cea mai bună formă a carierei, Baiaram a răspuns: "Da, sunt într-un moment bun. Simt că pot face mult mai mult de atât. Vreau să fiu sănătos și de la fiecare meci sigur voi arăta din ce în ce mai bine".



6 goluri a marcat Baiaram în primele 13 meciuri din acest sezon



Universitatea Craiova - Farul Constanța, meci din runda a noua a Superligii, se joacă duminică, de la ora 18:00, pe Stadionul Ion Oblemenco.

