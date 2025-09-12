Înainte să debuteze noul sezon, Manchester City l-a trimis sub formă de împrumut pe Jack Grealish (30 de ani), jucător pe care a plătit 117,5 miliaone de eruo în urmă cu patru ani, la Everton!



Englezul a bifat 20 de minute cu Leeds în prima etapă (0-1), ulteiror a fost titular cu Brighton (2-0, două assist-uri) și cu Wolverhampton Wanderers (3-2, două assist-uri).



Surpriză! Cine a fost desemnat jucătorul lunii august în Premier League: ”Impact instant”



În urma celor trei evoluții, Jack Grealish a fost desemnat jucătorul lunii august de către Premier League. 28 de milioane de euro este cota fotbalistului, potrivit site-urilor de specialitate.

