Surpriză! Cine a fost desemnat jucătorul lunii august &icirc;n Premier League: &rdquo;Impact instant&rdquo; Premier League
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO!

Înainte să debuteze noul sezon, Manchester City l-a trimis sub formă de împrumut pe Jack Grealish (30 de ani), jucător pe care a plătit 117,5 miliaone de eruo în urmă cu patru ani, la Everton!

Englezul a bifat 20 de minute cu Leeds în prima etapă (0-1), ulteiror a fost titular cu Brighton (2-0, două assist-uri) și cu Wolverhampton Wanderers (3-2, două assist-uri).

Surpriză! Cine a fost desemnat jucătorul lunii august în Premier League: ”Impact instant”

În urma celor trei evoluții, Jack Grealish a fost desemnat jucătorul lunii august de către Premier League. 28 de milioane de euro este cota fotbalistului, potrivit site-urilor de specialitate.

Cifrele lui Jack Grealish

Jack Grealish a bifat cele mai multe apariții în cariera sa la Aston Villa, 213, unde a reușit să marcheze de 32 de ori și, pe deasupra, să ofere 43 de pase decisive.

La Manchester City, fotbalistul a marcat 17 goluri în 157 de meciuri și le-a pasat colegilor săi în 23 de situații diferite.

Grealish a mai evoluat și la Notts County, unde și-a trecut în cont cinci goluri și șapte pase decisive n 39 de meciuri. La Notts a înregistrat aproape 3000 de minute.

