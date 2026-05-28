GALERIE FOTO Gică Hagi in action. Naționala a intrat oficial în regim de cantonament la Mogoșoaia

Gică Hagi in action. Naționala a intrat oficial în regim de cantonament la Mogoșoaia Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gheorghe Hagi (61 de ani) a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal.

TAGS:
Gica HagiGheorghe HagihagiNationalanationala romanieiRomania
Din articol

Hagi va debuta în al doilea mandat al său pe banca naționalei săptămâna viitoare. Marți, 2 iunie, România o întâlnește pe Georgia la Tbilisi (20:00), iar vineri, 6 iunie, de la 20:45, naționala o înfruntă la București pe Țara Galilor.

Hagi in action. Naționala a intrat oficial în regim de cantonament la Mogoșoaia

Mai mulți dintre jucătorii convocați de Hagi s-au reunit încă de sâmbăta trecută la Mogoșoaia, dar abia de astăzi naționala a intrat oficial în regim de cantonament înaintea meciurilor amicale de la începutul lunii iunie.

  • 710755309 994298069673781 4368983958897347828 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: FRF

”Ticolorii au început pregătirea, în formulă restrânsă, încă de sâmbătă. Iar de ieri, după ce în ultimele zile s-au alăturat și alți jucători convocați, au intrat oficial în regim de cantonament înaintea jocurilor cu Georgia și Țara Galilor”, a scris Echipa națională de fotbal a României pe rețelele sociale.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Ce a avut de zis Cosmin Olăroiu după ce Hagi a preluat naționala României: ”Asta sigur nu-i lipsește”

Cosmin Olăroiu, care a dezvăluit AICI că nu ar refuza naționala, a spus într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro că Hagi a fost un jucător colosal și că nu-i va lipsi cu siguranță curajul în mandatul său pe banca primei reprezentative.

”A fost un jucător colosal, care a avut curaj cât 100 de jucători la un loc. Nu cred că-i lipsește curajul lui Gică, așa că eu îi urez numai succes!”, a spus Cosmin Olăroiu.

După jocurile de pregătire din iunie, România va începe parcursul în Liga Națiunilor la sfârșit de septembrie. Tricolorii fac parte din Grupa 4, urna valorică ”C”, alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
ULTIMELE STIRI
Marius Baciu a dezvăluit de ce a plecat fotbalistul devenit ”istorie” la FCSB: ”Nimeni nu îl poate opri!”
Marius Baciu a dezvăluit de ce a plecat fotbalistul devenit ”istorie” la FCSB: ”Nimeni nu îl poate opri!”
Încep pregătirile pentru finala UEFA Champions League
Încep pregătirile pentru finala UEFA Champions League
”Minunea” Bodo/Glimt va avea un nou stadion! Imagini spectaculoase
”Minunea” Bodo/Glimt va avea un nou stadion! Imagini spectaculoase
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
Șumudică a dezvăluit capitolul la care FCSB pălește în comparație cu Dinamo: ”Acest duel nu există!”
Șumudică a dezvăluit capitolul la care FCSB pălește în comparație cu Dinamo: ”Acest duel nu există!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Marius Baciu a dezvăluit de ce a plecat fotbalistul devenit ”istorie” la FCSB: ”Nimeni nu îl poate opri!”
Marius Baciu a dezvăluit de ce a plecat fotbalistul devenit ”istorie” la FCSB: ”Nimeni nu îl poate opri!”
”Minunea” Bodo/Glimt va avea un nou stadion! Imagini spectaculoase
”Minunea” Bodo/Glimt va avea un nou stadion! Imagini spectaculoase
Încep pregătirile pentru finala UEFA Champions League
Încep pregătirile pentru finala UEFA Champions League
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!