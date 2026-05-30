Echipa naţională a României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2026, de la Bratislava (Slovacia), după ce a învins formaţia Georgiei cu scorul de 3-0 (1-0), sâmbătă, în ultimul său meci din Grupa D.

România - Georgia 3-0, cu Bourceanu marcator și MVP

Ioan Mircea Popa (14), Alexandru Bourceanu (33) şi Viorel Şaim (37) au marcat golurile tricolorilor, fostul internaţional Alexandru Bourceanu fiind desemnat cel mai bun jucător al partidei.

Portarul titular al georgienilor, Beka Gogsadze, a fost eliminat în min. 43.

În celălalt meci al grupei, Spania şi Anglia au terminat nedecis, 1-1.