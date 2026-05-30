Echipa naţională a României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2026, de la Bratislava (Slovacia), după ce a învins formaţia Georgiei cu scorul de 3-0 (1-0), sâmbătă, în ultimul său meci din Grupa D.
România - Georgia 3-0, cu Bourceanu marcator și MVP
Ioan Mircea Popa (14), Alexandru Bourceanu (33) şi Viorel Şaim (37) au marcat golurile tricolorilor, fostul internaţional Alexandru Bourceanu fiind desemnat cel mai bun jucător al partidei.
Portarul titular al georgienilor, Beka Gogsadze, a fost eliminat în min. 43.
În celălalt meci al grupei, Spania şi Anglia au terminat nedecis, 1-1.
Tricolorii au câștigat grupa
România a câştigat grupa, cu 7 puncte, urmată de Georgia, cu 4 puncte, Spania, 3 puncte, Anglia, 1 punct.
Primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune patru formaţii de pe locul al treilea se califică în optimile de finală.
România va juca în optimi pe 1 iunie, cu o echipă clasată pe locul al treilea.
România are 6 titluri europene în palmares și alte 3 finale continentale pierdute
România, care are şase titluri europene în palmares (ultimul în 2015), a pierdut ultimele trei finale la EMF EURO, 2018 la Kiev (1-4 cu Cehia), în 2022 la Kosice (0-1 cu Azerbaidjanul) şi în 2024 la Sarajevo (1-1, la finalul timpului regulamentar, 9-10 la loviturile de departajare, cu Serbia), scrie Agerpres.