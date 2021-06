Radoi, luat la misto in direct pe comentariul meciului nationalei U23: "Dupa ce o sa-i bata si pe englezi, vine sa conduca echipa asta"

Radoi l-a delegat pe Dica sa se ocupe de prima parte a cantonamentului U23 de la Marbella.

Selectionerul de la nationala mare e ocupat cu meciurile Romaniei contra Georgiei si a Angliei.

Emil Gradinescu, una dintre cele mai importante voci din media de sport, l-a ironizat pe Radoi pe comentariul meciului U23 cu Mexicul. Antrenorul nationalei va ajunge in Spania direct din Marea Britanie, unde duminica va fi pe banca la Middlesbrough, in Anglia - Romania. Radoi va conduce Romania U23 contra Australiei, marti seara.

"Echipa noastra e condusa in aceasta seara de Nicolae Dica de pe banca. Iar Mirel Radoi, dupa ce o sa-i bata si pe englezi, o sa vina si o sa conduca meciul cu Australia. O sa conduca nationala noastra de pe banca. E o gluma - nu stiu cat e de reusita. Mirel Radoi, sub tirul intens al presei si al expertilor dupa contraperformanta din meciul cu Georgia", a spus Gradinescu in direct, in startul reprizei secunde, la Prima TV.