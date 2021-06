Tamas, inapoi la nationala?! Radoi il are pe lista, desi fundasul a anuntat ca se gandeste la retragere

La 37 de ani, Tamas nu stie daca sa se retraga, sa se faca presedinte-jucator la Voluntari sau daca sa plece in Israel pentru a-si incheia cariera la Hapoel Haifa.

Aparatorul a declarat recent ca ia in calcul inclusiv sa renunte la fotbal in aceasta vara.

Tamas a avut o cariera agitata, care l-a dus prin Anglia, Rusia, Turcia, Franta, Spania sau Israel.

In contextul problemelor constante din apararea Romaniei, selectionerul Radoi il face pe Tamas sa se mai gandeasca o data inainte sa ia decizia finala in privinta viitorului sau. Ar putea sa ajunga la nationala pentru meciurile din septembrie.



"Gabi este pe lista noastra, vom vedea in septembrie daca vom apela sau nu la el. Daca vorbim de experienta, are cea mai mare experienta dintre toti jucatorii. Dar nu pot sa spun acum daca va fi sau nu la nationala", a spus Radoi inainte de Anglia - Romania (duminica, 19:00, live la PRO TV).

Tamas are 67 de selectii in nationala Romaniei, pentru care a marcat de 3 ori.