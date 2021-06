"E foarte greu sa te mai califici!" Piturca nu da sanse mari nationalei lui Radoi in preliminariile Mondialului! Ce a spus despre selectioner

Romania a pierdut amicalul cu Georgia, 1-2.

'Tricolorii' au legat trei infrangeri consecutive, dupa cea cu Germania si Armenia din preliminariile Mondialului, iar criticile la adresa prestatiei nationalei nu au incetat sa apara.

Fostul selectioner, Victor Piturca, a vorbit despre amicalul cu Georgia, dar si despre selectionerul Mirel Radoi si declaratiile acestuia de la finalul meciului.

"A fost un meci amical, chiar prea amical tratat de jucatorii nostri! Ma uitam la golul doi al Georgiei si nu-mi venea sa cred cate greseli in lant s-au facut acolo, individiale, dar si colective. Deci nu mi-a placut nimic din ce am vazut! Fiindca, pentru mine, rezultatul e foarte important.

Poate ca e vorba si despre consecventa, dar si despre incapatanare. Poate ca el nu stie sa antreneze de alta maniera si vrea sa impuna aceasta strategie, de joc ofensiv. El are un crez si imi place ca tine la asta. Si poate va reusi. Sper ca nu e incapatanare, ca daca ar fi asa, si-ar da seama ca e una paguboasa. In primul rand pentru el, ca ar iesi pe usa din dos de la nationala, dar si pentru echipa. Fiindca, acesta e adevarul, nu-l putem ocoli, nu are rezultate.

Din ce am vazut in ultimul timp, eu nu mai stiu ce inseamna joc ofensiv. Eu am explicat la vremea mea, joc ofensiv inseamna sa construiesti de la portar, sa ai posesia, sa finalizezi, sa recuperezi repede, sa tii iar de minge. Asta pot sa faca Barcelona, Bayern, PSG. Dar la nationala, unde ai adversari redutabili, nu poti face asta mereu. A, ca Mirel incearca sa faca presing in jumatatea adversa, e OK. Dar asta nu inseamna neaparat ca joci ofensiv. Insa aici e problema lui, cum interpreteaza aceste lucruri.

Uite, eu nu sunt de acord cu cei care zic ca indiferent cine ar veni selectioner, nu se poate mai mult. Eu cred ca aceasta echipa e capabila de rezultate. Si poate ca Mirel va reusi sa gaseasca acel nucleu de jucatori care sa faca ce vrea el. OK, nu mai avem fotbalisti mari, precum Hagi, Chivu, Gica Popescu, dar sunt tineri cu calitati, care vin din urma. Insa ei au nevoie si de rezultate, altfel isi pierd increderea si nu pot sa creasca", a spus Piturca pentru Gazeta Sporturilor.

"E foarte greu sa te mai califici!"

Intrebat despre preliminariile Mondialului si sansele de calificare pe care 'tricolorii' le au, Piturca a raspuns transant: "Sub 10 la suta! Daca ai pierdut cu Armenia, e foarte greu sa te mai califici. Nu mai vorbesc ca Macedonia a batut Germania. Acum, trebuie sa invingi si tu in Macedonia si in Germania, ca sa revii in lupta pentru locul doi. Si in primul rand sa castigi in Islanda. Asta va fi ca o finala pentru noi! Acum, Mirel are haturile. Sa faca asa cum crede, sa continue cu principiile lui, dar ne trebuie si rezultate!"