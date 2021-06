EXCLUSIV | Becali a facut anuntul! Care sunt jucatorii pe care ii lasa cu nationala lui Radoi la Jocurile Olimpice

Gigi Becali a anuntat jucatorii pe care ii va lasa la Jocurile Olimpice.

Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale a Romaniei, este nevoit sa convoace doar jucatorii care primesc "unda verde" de echipele de club, asta pentru ca Jocurile Olimpice nu se afla in calendarul FIFA. Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, a declarat ca va lasa doar doi jucatori la prestigiosul turneu, deoarece are mare nevoie de ceilalti pentru calificarile in UEFA Conference League.

"Da, las doi jucatori. Pe Nedelcu si Perianu i-am zis ca ii dau la Jocurile Olimpce. L-au luat si pe Tavi, dar avem nevoie de el, e jucator de baza, chiar daca are 18 ani, noi jucam cu el tot timpul, juca toate meciurile pana la final. Sunt unii jucatori pe care nu ii poti schimba, chiar daca e scorul 0-0, nu ii poti schimba pentru ca ei pot crea ceva si sa dai gol. Pot dezechilibra, cum e Tavi, Morutan, Olaru, Tanase sau Coman, pe ei nu ii mai poti schimba, ii lasi tot meciul, inventeaza ceva", a spus Gigi Becali, in direct la PRO X.

Iata lotul largit al Romaniei pentru Jocurile Olimpice:

PORTARI: Ionut Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz (FC Viitorul);

FUNDASI: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (Botosani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi OSK);

MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihaila (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franta);

ATACANTI: George Puscas (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudita), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia)

Fotbalisti in afara limitei de varsta: Catalin Cabuz, Adrian Rus, Vlad Chiriches, Ionut Nedelcearu, Cristian Ganea, Nicusor Bancu, Florin Stefan, Razvan Marin, Silviu Balaure,