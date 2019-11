Radoi in locul lui Contra?! "Este singura portita ca eu sa fac asta." Selectionerul U21 nu mai exclude o posibila preluare a nationalei de seniori

Mirel Radoi a spus in direct la PRO X care este conditia ca el sa preia nationala de seniori.

Mirel Radoi nici nu se gandea sa preia echipa nationala de la Cosmin Contra, fiind convins ca nu este pregatit de acest pas. Selectionerul U21 si-a schimbat opinia intre timp si spune ca nu exclude o posibila preluare a echipei de seniori, dar cu o singura conditie:

"Daca as accepta in momentul de fata sa ma duc la o echipa nationala de seniori, asta ar insemna sa nu am obiectiv calificarea. Este singura portita ca eu sa pot accepta o nationala de seniori. Este singurul lucru pe care as putea sa il accept daca Cosmin nu va mai continua. Si eu stiu ca in momentul de fata este obligatorie calificarea la echipa nationala a Romaniei. Din cauza asta va spun ca in momentul de fata nu sunt pregatit. Eu as vrea alta abordare. Ca jucatorii sa nu aiba nicio teama indiferent de adversarul pe care il intalnesc, sa isi depaseasca acest prag mental, sa jucam cat mai spectaculos. De multe ori, la nivelul de seniori al echipei nationale dai de jucatori cu calitate mult mai mare decat cei la tineret si atunci sunt sigur ca incercand sa joc spectaculos nu vor fi rezultate si atunci mi-as bate joc de o tara intreaga", a spus Mirel Radoi la PRO X.