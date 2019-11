BOMBA: Mirel Radoi investitor la un club din Liga a 2-a? Patronul i-a propus 50% din actiuni! Anuntul momentului

Mirel Radoi ar putea investi la un club din Liga a 2-a.

Ocupanta locului 4 in acest moment in Liga a 2-a, Turris Turnu Magurele, a avut un inceput bun de campionat, la un moment fiind chiar si lider in campionat. In acest moment au 23 de puncte acumulate dupa 13 etape, cu 7 puncte mai putin decat CS Mioveni care se afla pe primul, dar care are doua meciuri in plus fata de Turris.

Finantatorul echipei, Valentin Dragnea, fiul lui lui Liviu Dragnea, i-ar fi propus lui Mirel Radoi sa investeasca la Turris alaturi de el, acestia fiind si prieteni foarte apropiati, anunta Fanatik.

Selectionerul nationalei U 21 nu a oferit un raspuns in acest sens, nefiind inca hotarat.

Conform sursei citate, aceasta propunere a venit inca de la inceputul campionatului cand Valentin Dragnea i-a propus lui Radoi sa preia 50% din actiuni. Mirel Radoi nu a dat curs acestei propuneri.

La meciurile Romaniei U 21 cu cu Ucraina U 21, castigat de trupa lui Radoi cu 3-0, in tribunele stadionului au fost prezenti si Valentin Dragnea alaturi de sotia sa, fapt ce confirma prietenia dintre fiul lui Dragnea si Mirel Radoi.

Mirel Radoi: "Sunt un om bogat si financiar si sufleteste!"



Dupa performanta incredibila reusita de Radoi cu nationala de tineret la Campionatul European din acest an, selectionerul a spus ca in ceea ce priveste partea financiara, acesta este asigurat.

"Sunt un om bogat si financiar si sufleteste. Nici eu si nici copii mei nu avem nicio grija. Din punct de vedere financiar suntem asigurati", a spus Radoi.