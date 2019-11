"E dubios!" Atac la adresa lui Becali! Radoi ii ia apararea lui Narcis Raducan dupa ce Gigi l-a dat afara: "Pare o conspiratie!"

Mirel Radoi a vorbit despre plecarea lui Narcis Raducan de la FCSB.

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a vorbit despre plecarea lui mangerului sportiv, Narcis Raducan de la FCSB.

Radoi este de parere ca Becali a gresit in momentul in care a facut acele declaratii, cu privire la situatia lui Narcis.

"Dar pana la urma, trebuie apreciat ca a spus adevarul. Am vazut cu totii ca nu a fost penalty. Daca e sa cautam fanta de lumina. Nu, a fost fault in atac. In loc sa fie apreciat pentru parerea lui. Nu stiu. Si pentru asta a fost dat afara? Nu s-a analizat ce a facut bun la club, nu are si merite..

Da, sunt confuz, lasa ceata asta in urma, chiar mi-e greu sa inteleg. Un om care a venit cand echipa chiar nu-si revenise, echipa chiar era in prapastie in continuare. Si e clar ca in momentul de fata a adus un plus, discutii cu jucatorii, cu media, cu suporterii, e clar ca a adus un plus.

Ma rog, sunt curios cine o sa vina acum. MM nu mai este, el nu mai este. Da, e dubios. Haha! Pai revine...subiectul duce in alta parte, pare o conspiratie. Ma opresc la cuvantul conspiratie. Echipa era intr-un moment bun, de ce sa dai oamenii afara? Pai vedem cu totii realitatea, ca nu a fost penalty, ce trebuie sa faca? Sa spuna ca e penalty? Atunci ar trebui apreciat Narcis", a spus Mirel Radoi la Digi.

Patronul FCSB a fost nemultumit de iesirile publice ale lui Narcis din ultimele saptamani. Lui Becali nu i-a convenit cand Raducan a spus ca fanii vor pleca de la FCSB catre CSA Steaua in cazul promovarii echipei armatei, nici ca managerul nu s-a luat de arbitri cand FCSB a fost dezavantajata! Becali spune ca nu-l va chema inapoi pe MM, desi relatiile dintre ei s-au imbunatatit considerabil in ultimele saptamani.

"Nu si-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. Asta nu inseamna ca vine MM, m-am blocat cand am vazut declaratiile lui Narcis, ca fanii vor migra catre Steaua Armatei daca vor promova in Liga 1. Declaratia asta pur si simplu m-a blocat. Sunt suparat pentru ca, de cand e la noi, nu a aparat clubul deloc, in sensul in care am fost dezavantajati de arbitri si el a spus ca arbitrajul a fost bun. Nu le lua apararea nici jucatorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Cand am spus ca a fost penalty la Tanase, Narcis a zis ca e scos penalty-ul de Tanase, ca in Champions League nu se da asa ceva. L-am chemat la palat si am reziliat contractul cu el", a spus Becali pentru www.sport.ro.