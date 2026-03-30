Daniel Bîrligea este incert pentru partida cu Slovacia din cauza unor probleme musculare. Decizia privind folosirea sa se va lua după antrenamentul oficial de luni seară.

Atacantul în vârstă de 25 de ani de la FCSB a început din primul minut în înfrângerea suferită contra Turciei, scor 0-1. În prezent, șansele sale de a evolua la Bratislava depind exclusiv de modul în care va reacționa la efort pe parcursul ultimei ședințe de pregătire de dinaintea jocului.

Ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu

Disputa împotriva Slovaciei nu are o miză competițională reală, având în vedere că ambele selecționate au pierdut meciurile din semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială. Confruntarea are totuși relevanță pentru români, deoarece marchează finalul mandatului lui Mircea Lucescu la echipa națională. Selecționerul lipsește de pe bancă din cauza unor probleme de sănătate, astfel că Ionel „Jerry” Gane va îndeplini rolul de antrenor principal la Bratislava.

Prezent în Slovacia, consilierul președintelui FRF, Andrei Vochin, a oferit detalii, la DigiSport, despre starea atacantului: „Urmează antrenamentul oficial. Intră în stare, n-au ce să facă. Mircea Lucescu a comunicat cu 'Jerry' Gane, cu Florin Constantinovici, au pus la cale strategia, primul 11 pentru mâine. Se așteaptă să se vadă la antrenament care e starea lui Bîrligea, care are o problemă musculară. Să vedem dacă poate să facă tot antrenamentul bine. Dacă va face tot antrenamentul, atunci e apt de joc”.

﻿Marți, 31 martie, ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Slovacia, la Bratislava, pe stadionul “Národný”, într-un meci amical, stabilit conform programului UEFA.