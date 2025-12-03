Naționala României se pregătește pentru barajul de foc cu Turcia, iar Mircea Lucescu are o nouă opțiune pentru compartimentul ofensiv. Deși selecționerul s-a bazat la ultimele acțiuni pe trioul format din Denis Drăguș, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, Ianis Stoica anunță că este gata să facă pasul către prima reprezentativă.



Ajuns în Portugalia în schimbul a 1,3 milioane de euro, fostul jucător de la Hermannstadt speră ca evoluțiile sale de la Estrela să îi atragă atenția lui "Il Luce".

Ianis Stoica vrea la națională



"Sunt concentrat pe procesul meu aici la Estrela. Pas cu pas, lucrurile bune vor veni. Obiectivul meu e să fac treabă bună aici și, dacă voi fi chemat, voi merge cu bucurie. Cred că avem șanse bune, pentru că am avut rezultate bune. Sper să câștigăm și să ajungem la turneul final al Mondialului.



Vreau să ajut echipa (n.r. Estrela). Nu sunt foarte concentrat pe mine acum. La final, vreau ca oamenii să spună că sunt un jucător bun și că am ajutat echipa, nu vreau să se spună 'Ianis e cel mai bun' sau ceva de genul acesta", a spus Ianis Stoica.



Ianis Stoica mai are contract cu Estrela Amadora până în anul 2028.