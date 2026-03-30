A fost pentru prima oară pe stadion la un meci al celor de la FCSB, dar apoi a rămas impresionată de atmosfera din Giulești, de la meciurile Rapidului.

Cătălina Andreea Nițu ține cu Rapid: ”Îmi place să merg pe stadion”

„Prima dată am fost la stadion să văd FCSB. Am rămas foarte, foarte surprinsă. Stadionul era plin. De aceea am decis să și mergem și mi s-a părut wow. Am zis: Mamă, trebuie să ajung și eu aici! Ca jucătoare, mă gândeam atunci. Dar da, am fost plăcut surprinsă. Și de când m-am mutat la București, am tot mers. La toate meciurile mergeam că îmi plăcea să le urmăresc. Apoi, am mers împreună cu prietenii mei la Rapid, tot așa, să vedem un meci, și când am văzut atmosfera mi-am zis: "Mamă, e ceva incredibil aici!".

Și după am tot continuat să merg la meciurile Rapidului, dar ți-am zis, nu doar la ale Rapidului. Eu mă duc la toate meciurile, că îmi place să văd, chiar dacă de la unele ai ce să înveți, iar de la altele nu. Dar îmi place să merg pe stadion și să urmăresc.

Cristian Săpunaru mi se părea că are tot ceea ce îi trebuie unui jucător, începând de la atitudine până la comportamentul cu ceilalți jucători. Acum, țin în continuare cu Rapid, doar că nu prea mai am timp să ajung la meciuri. Câteodată meciurile pică vinerea și eu am antrenamente și nu pot să ajung, mi-ar fi imposibil”, a spus Cătălina Andreea Nițu, potrivit GSP.ro.