Ex-FCSB și dat afară de Ioan Andone după o beție, încă joacă fotbal la 44 de ani!

Yordan Todorov a ajuns la formația bucureșteană în vara lui 2010, transferat de la Lokomotiv Plovdiv pentru aproximativ 50.000 de euro. A semnat atunci la inițiativa lui Victor Pițurcă, însă aventura lui în Ghencea a fost extrem de scurtă.

Doar două luni la FCSB

Fundașul bulgar a rămas la club doar două luni și 20 de zile și nu a apucat să joace niciun meci oficial pentru prima echipă. Singura apariție a fost pentru echipa secundă, într-un meci din Liga 2 cu CS Otopeni.

După plecarea lui Pițurcă și instalarea lui Ilie Dumitrescu, conducerea a decis să renunțe la mai mulți jucători aduși în acea perioadă, iar contractul lui Todorov a fost reziliat pe 30 august 2010.

Înainte de a ajunge în România, fundașul avusese deja un episod controversat la CSKA Sofia, unde fusese dat afară de antrenorul Ioan Andone după o petrecere cu alcool alături de mai mulți colegi.