Ex-FCSB și dat afară de Ioan Andone după o beție, încă joacă fotbal la 44 de ani!

Fostul fundaș bulgar Yordan Todorov continuă să joace fotbal la 44 de ani.

Yordan Todorov a ajuns la formația bucureșteană în vara lui 2010, transferat de la Lokomotiv Plovdiv pentru aproximativ 50.000 de euro. A semnat atunci la inițiativa lui Victor Pițurcă, însă aventura lui în Ghencea a fost extrem de scurtă.

Doar două luni la FCSB

Fundașul bulgar a rămas la club doar două luni și 20 de zile și nu a apucat să joace niciun meci oficial pentru prima echipă. Singura apariție a fost pentru echipa secundă, într-un meci din Liga 2 cu CS Otopeni.

După plecarea lui Pițurcă și instalarea lui Ilie Dumitrescu, conducerea a decis să renunțe la mai mulți jucători aduși în acea perioadă, iar contractul lui Todorov a fost reziliat pe 30 august 2010.

Înainte de a ajunge în România, fundașul avusese deja un episod controversat la CSKA Sofia, unde fusese dat afară de antrenorul Ioan Andone după o petrecere cu alcool alături de mai mulți colegi.

  • Todorov (foto stânga), în duel cu Marco Babic

Este antrenor-jucător la 44 de ani

Chiar dacă a trecut de 40 de ani, Yordan Todorov nu s-a retras din fotbal. Din 2019 evoluează pentru clubul amator SV Turk Genclik Regensburg, din Germania, unde este antrenor-jucător.

La momentul redactării acestui articol, echipa ocupă primul loc în Kreisklasse Regensburg Gruppe 2, după 20 de etape, cu 46 de puncte, 14 victorii, patru remize și două înfrângeri.

Formația a obținut în acest sezon și câteva victorii spectaculoase, precum 7-2 cu ESV 1927 Regensburg, 7-2 cu DJK Sportbund Regensburg și 5-2 cu SV Leonberg.

