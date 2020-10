Primul om din fotbalul romanesc care ii cere DEMISIA selectionerului Radoi: "Inseamna ca nu ai nimic in comun cu postul in care te-ai asezat! Afara!"

Romania a pierdut cu 0-4 contra Norvegiei in Nations League.

Haaland s-a distrat cu apararea noastra si a punctat de 3 ori, iar Alexander Sorloth a marcat o data. Dupa meci, Mirel Radoi a declarat ca se gandeste cum sa nu primeasca multe goluri in urmatorul meci cu Austria. Acest lucru a fost neobisnuit, avand in vedere ca Romania s-a impus cu 3-2 in tur.

Cornel Dinu a fost foarte deranjat de atitudinea lui Radoi si a spus ca nu poti sa fii selectinerul Romaniei si sa faci asemenea declaratii.

"Groaznic! Nu se poate in istoria fotbalului, au mai fost si dupa Islanda cateva declaratii. Se dovedeste total inoportun in declaratii ca probabil ceva fotbal mai stie. Nu poti sa spui in istoria fotbalului ca ma gandesc ca joc cu Austria la limitarea scorului. Afara! Nu poti sa faci asemenea declaratii! Inseamna ca nu ai nimic in comun cu postul in care te-ai asezat. Nu poti sa spui dinainte asa ceva", a declarat Dinu pentru TelekomSport.