"Vor fi multe schimbari in primul '11'!" Declaratiile lui Mirel Radoi inaintea duelului cu Norvegia! Ce spune despre echipa lui Haaland si ce asteptari are de la "tricolori"

Mirel Radoi a prefatat meciul dintre Norvegia si Romania care va fi transmis in direct duminica, de la ora 19:00, pe PRO TV si WWW.SPORT.RO!

Selectionerul a comentat modul in care au evoluat echipele Norvegiei si Romaniei de la ultima intalnire directa. Radoi a vorbit si despre starea fizica si psihica a "tricolorilor" dupa infrangerea din Islanda si a punctat ceea ce isi doreste de la jucatori.

"De la acea partida (n.r. din octombrie 2019) se vede un progres clar la echipa Norvegiei. In schimb la noi sunt multe lucruri pe care incercam sa le schimbam acum in functie de ideile pe care le avem, cu jucatorii pe care ii cunoastem si care pot sa joace ceea ce ne dorim.

Cred ca duminica seara va fi un meci interesant, o partida cu goluri de ambele parti. Va fi foarte bine daca nu vom primi gol, dar forta in atac a Norvegiei poate sa puna probleme oricarei echipei.

E clar ca vor fi schimbari in primul 11 din mai multe motive. Calatoria, oboseala meciului cu Islanda, atat din punct de vedere fizic, cat si mental, apoi principiile noastre de joc, pentru a incerca ceea ce ne-am propus la inceputul campaniei, sa stam cat mai sus, sa avem o posesie buna a balonului, sa avem o reactie dupa pierderea balonului.

Va trebui din punct de vedere mental sa discutam cu jucatorii pentru ca inca par afectati dupa pierderea calificarii. Va trebui sa echilibram balanta ca macar in startul partidei sa nu mai avem evolutia pe care am avut-o in partida cu Islanda.

Forta grupului e tot ceea ce trebuie sa primeze in acest moment. Fiecare incearca sa-si aduca aportul la nivelul echipei. Nu stim in momentul de fata care poate fi primul 11. Noi stim ce avem de facut, azi o sa aiba si jucatorii contact cu ceea ce vrem pentru maine seara si, daca vom reusi sa ii montam pentru meci, cred ca lucrurile vor sta cu totul altfel.

Asta este primul lucru pe care trebuie sa incerce sa-l faca, sa castige. Nu o sa putem sa ne aparam la infinit si daca vom face asta cu siguranta vom primi gol. Trebuie sa stam cat mai sus pentru a tine adversarul departe de poarta", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa dinaintea partidei cu Norvegia, care va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, duminica de la ora 19:00.