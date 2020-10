Uitat de Mirel Radoi la Inter, Ionut Radu va face parte din lotul italienilor pentru meciurile din Champions League!

Ionut Radu este pe lista celor 25 de jucatori care vor evolua pentru Inter in grupele Champions League.

Inter Milano se va afla in grupa B a competitiei si se va infrunta cu: Real Madrid, Sahtior Donetk si Borussia Monchengladbach. Radu va fi rezerva veteranului Handanovic.

Mirel Radoi a explicat motivul pentru care nu l-a convocat pe Radu la nationala.

"Cu Ionut Radu si clubul lui am avut o discutie si am decis de comun acord sa ramana acolo sa se antreneze. Aici s-ar fi antrenat doar cateva zile, n-ar fi fost aproape de staff-ul de la Inter si oricum n-a aparat in destule meciuri.

Pe Tatarusanu il stim, Nita are si el vechime mult mai mare la echipa nationala, aredestule meciuri... asta nu inseamna ca nu-l vom chema pe Radu la urmatoarele meciuri", a declarat selectionerul Romaniei.