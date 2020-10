Mirel Radoi si Adrian Mutu si-au ales selectionerul preferat! Cine este antrenorul care i-a impresionat si ce mesaj au pentru fotbalistii din Liga 2

Mirel Radoi si Adrian Mutu au fost protagonistii unui interviu de senzatie.

Cei doi selectioneri au vorbit despre cele mai tari meciuri in care au evoluat pentru echipa nationala, despre planurile de viitor si despre echipele din Serie A pe care si-ar dori sa le antreneze.

Intrebati daca au luat vreo decizie pe care o regreta, de cand sunt pe bancile tehnice ale echipelor nationale de seniori si de tineret, Radoi si Mutu au spus ca nu regreta nimic, ei nefiind de foarte multa vreme in aceasta postura.

"Niciuna, deocamdata. Timpul este foarte scurt si nu am avut timp sa iau si decizii mai putin bune. Sper sa fie la fel si pe viitor", a raspuns Mutu, in timp ce Radoi a declarat: "Nici eu, pana acum nu si sper sa fiu la fel de inspirat. Nu am luat nicio decizie pe care sa o regret, introducerea vreunui jucator care sa fi fost sub asteptarile noastre... Nu, nu s-a intamplat."

Cei doi au fost intrebati si daca ar alege o victorie urata sau un egal frumos. "Depinde ce ne aduce victoria in acel moment, dar daca ar fi sa ma gandesc mai bine, o victorie urata", a spus selectionerul echipei U21.

"Eu cred ca un egal frumos. Nu vreau sa castig mereu indiferent de cum joc. Ma intereseaza ca baietii sa joace bine", a fost raspunsul lui Mirel Radoi.

Selectionerii si-au ales apoi si antrenorii preferati de la nationala, Radoi amintind si de Hagi, cel cu care a lucrat la echipa de club.

"Dintre cei care m-au antrenat, Victor Piturca, dintre cei care sunt in prezent, Mirel, pentru atitudine si modul in care lucreaza", a declarat Adrian Mutu.

"De la echipa nationala mi-e greu sa aleg, am avut o gramada de antrenori, incepand cu Boloni, care m-a debutat, Victor Piturca... Intre cei doi cred ca as alege. La echipa de club l-am avut pe Gica Hagi, care cred ca si-a pus amprenta asupra mea", a marturisit Radoi.

Cei doi selectioneri au punctat si faptul ca amandoi sunt de acord sa le dea sanse fotbalistilor din Liga a 2-a, pe care i-ar selectiona daca acestia ar fi intr-o forma fizica buna si daca ar da dovada ca pot face fata unui meci cu o intensitate crescuta.