Dinamo incearca o BOMBA in ultima zi de transferuri! Directorul Rufo Collado vrea sa aduca un fotbalist convocat de Mirel Radoi la nationala

Dinamo pregateste ultimele mutari inainte ca fereastra de transferuri sa fie oficial inchisa.

Dinamo este aproape sa se intareasca cu un nou fundas. Directorul sportiv al clubului din Stefan cel Mare, Rufo Collado, negociaza in acest moment cu Ludogorets pentru transferul lui Dragos Grigore (34 de ani), anunta Telekom Sport.

Grigore ar putea sa revina la Dinamo, la 6 ani distanta dupa ce 'cainii' il vindeau cu 1 milion de euro la Toulouse.

Potrivit sursei citate, Rufo Collado a plecat deja in Bulgaria pentru a negocia transferul internationalului roman, care mai are inca un an de contract cu campionata Ludogorets. Relatia foarte buna dintre Cosmin Contra si Dragos Grigore este asul din maneca al lui Rufo Collado care spera sa poata realiza mutarea.

Dragos Grigore se afla in acest moment in cantonamentul echipei nationale de la Mogosoaia, unde se antreneaza sub comanda selectionerului Mirel Radoi. 38 de meciuri are Grigore pentru echipa nationala.

Islanda - Romania va fi IN DIRECT la PRO TV si SPORT.RO, joi, 21:45.