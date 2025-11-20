Fostul atacant al naționalei e de părere că echipa care se va califica dintre România și Turcia va pleca favorită în finala barajului pe care o va disputa cu Slovacia sau Kosovo.

Claudiu Keșeru a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV despre adversarele României de la baraj și a explicat motivul pentru care consideră că Turcia este cel mai greu adversar peste care puteau da tricolorii lui Mircea Lucescu .

Pentru a ajunge la turneul final din 2026, echipa antrenată de Mircea Lucescu va trebui să treacă de Turcia și apoi de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Naționala României și-a aflat joi, 20 noiembrie, adversarii din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

„Cred că este cea mai grea tragere pentru România, pentru că întâlnim Turcia în deplasare cred că este cel mai greu adversar, dar oricum trebuia să trecem pe acolo pentru a avea șansa de a juca la Campionatul Mondial.

Pare că final ar fi mai ușoară decât semifinala, deci confirmă teoria prin care primul meci este cel mai greu.

Atmosfera va fi infernală cu siguranță, Turcia va fi pregătită să facă acest pas imens în vederea calificării pentru că simt și ei că dacă trec de noi finala va fi mai ușoară, deci punctul ăsta de vedere echipa care trece, sperăm să fim noi, va avea prima șansă în finală.

Nu este doar Calhanoglou sunt mai mulți, am jucat cu ei un amical la Cluj. Este o echipă extrem de incomodă și acum sunt și într-o perioadă destul de bună în care simt din nou că pot marca fotbalul european și cu siguranță vor să îl marcheze și la nivel mondial.”, a spus Claudiu Keșeru în exclusivitate pentru PRO TV.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.



Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

Turcia – România

Finală – 31 martie 2026