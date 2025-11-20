EXCLUSIV Gică Hagi a identificat marele minus al României în duelul cu Turcia

Gică Hagi a identificat marele minus al Rom&acirc;niei &icirc;n duelul cu Turcia Nationala
Gică Hagi a reacționat după ce România a aflat că va juca cu Turcia semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Gica Hagi Turcia Romania Campionatul Mondial baraj
Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Gică Hagi a depistat marele avantaj al Turicei în duelul cu România

Legenda lui Galatasaray a vorbit despre adversarul pe care România îl va avea în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Gică Hagi a subliniat faptul că va fi un meci de foc pentru tricolorii lui Mircea Lucescu și a recunoscut că va fi un duel cu o mare semnificație și pentru familia Hagi.

„E un meci mare unde cu siguranță trebuie să arătăm foarte bine, în primul rând mental, cât și fizic. E un meci unde fiecare așa șansa lui, dar singurul minus pe care l-aș vedea este că meciul e în deplasarea, la ei, unde știm ce atmosferă fac. 

Noi avem jucători care au experiență europeană, așa că putem să o ducem chiar foarte bine.

(n.r. Pentru dumneavoastră este un meci special, poate și pentru Ianis, care e născut la Istanbul) Este un meci special pentru România, nu este pentru nimeni nimic. Din punctul meu de vedere joacă România contra Turciei și fiecare jucător e important, dar pentru noi e provocator, pentru mine în special. Chiar am fost aici (n.r. în Turcia) și le-am zis celor prezenți de la academie cu care mă uitam la tragere că o să cădem cu Turcia, așa am simțit.

Sincer să fiu îmi place pentru că văd România pe care o văd Întotdeauna și Turcia, țara în care am excelent, locul în care eu și familia mea ne-am simțit fenomenal, dar în final fiecare vrea să câștige.”, a spus Gică Hagi în exclusivitate pentru PRO TV.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

  • Turcia – România

Finală – 31 martie 2026

  • Slovacia / Kosovo – România (în deplasare sau acasă, la sorți)
