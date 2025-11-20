Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Gică Hagi a depistat marele avantaj al Turicei în duelul cu România



Legenda lui Galatasaray a vorbit despre adversarul pe care România îl va avea în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Gică Hagi a subliniat faptul că va fi un meci de foc pentru tricolorii lui Mircea Lucescu și a recunoscut că va fi un duel cu o mare semnificație și pentru familia Hagi.