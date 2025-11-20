Tricolorii vor juca la Istanbul meciul cu Turcia, urmând ca, dacă se califică, să joace semifinala play-off-ului tot în deplasare, cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.

Ion Crăciunescu îi cere demisia lui Mircea Lucescu

Fostul mare arbitru FIFA, Ion Crăciunescu, susține că echipa națională va avea probleme la Istanbul, la barajul pentru Cupa Mondială, având în vedere diferența de valoare dintre jucătorii celor două reprezentative.

”O să avem probleme cu Turcia! Au un fotbal mai bun decât noi, ce să mai?! Au destui jucători buni, apoi trebuie să ne gândim și la echipele lor de club, unde sunt ele și unde suntem noi... Au luat-o cu mult înaintea noastră! Uitați-vă și mai jos să vedeți juniorii lor.

Cu Slovacia ar fi tot dificil! Kosovo ar mai merge, dar Slovacia... Oricum, variantele erau limitate. Nu era ușor nici cu Ucraina, stați liniștit”, a spus Ion Crăciunescu, potrivit GSP.

Crăciunescu a lansat apoi un atac îndreptat împotriva selecționerului Mircea Lucescu. Fostul mare arbitru i-a cerut demisia tehnicianului și l-a criticat în termeni duri și pe președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

”Mircea Lucescu a avut poziții oscilante! De la alb la negru, așa, în limitele acestea. După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Eu așa cred.

Uitați-vă cum se exprimă, ce atâta filosofie? Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepții. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!

Avem pretenții de la Răzvan Burleanu? Ne-am dus! La ce echipă a jucat Răzvan Burleanu? Una dintre marile nenorociri ale acestei țări este că în multe locuri avem incompetenți în funcții”, a mai spus Crăciunescu.

