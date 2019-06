PRIMA OFERTA clara pentru George Puscas! Romanul a impresionat pe toata lumea si poate face pasul catre un club important

Romania U21 a avut o evolutie entuziasmanta la primul meci de la EURO U21. Pana la reprezentatia de forta de aseara a Germaniei, victoria cu 4-1 a a romanilor din meciul cu Croatia a fost cel mai clar succes al intrecerii.

George Puscas a deschis scorul in meciul cu Croatia, din penalty, insa nu doar golul de la EURO l-a facut remarcat. Romanul a avut o evolutie foarte buna si in preliminarii, dar si in sezonul trecut la Palermo, iar acum se pregateste de un transfer important.

Potrivit nieuwsblad.be, Standard Liege il vrea pe atacantul roman si a facut deja o oferta. Palermo a scapat la comisii de retrogradare, insa se confrunta cu serioase probleme financiare si va incerca sa profite la maximum de fiecare oferta pe care o avea pentru jucatorii valorosi.

In acest moment, cota lui Puscas este de 4 milioane de euro, dar este de asteptat ca pretul romanului sa creasca direct proportional cu evolutiile de la EURO. De aceea, potrivit presei belgiene, Palermo nu va da curs niciunei oferte pana la finalul EURO U21.