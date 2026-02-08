Directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă, a mărturisit că i-a fost dificil să viseze intens, înainte de ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.
După ce Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au înregistrat eșecuri nefericite în finalele din 2021, 2023 și 2024, Sorana Cîrstea a reușit să devină prima jucătoare din țara noastră care triumfă în competiția votată de două ori - în 2022 și în 2023 - drept cel mai bine organizată din întregul circuit WTA.
Patrick Ciorcilă: „Mi-era frică, de fapt, să cred că vom avea o campioană româncă.”
„Toată lumea îmi zicea că o să avem o finală românească, că o să avem o campioană româncă, dar mi-era greu să... mi-era frică, de fapt, să cred asta. Îți mulțumesc în numele tuturor că ne-ai dat acest vis.
Dacă vrei, să ne zici două-trei cuvinte, iar apoi te lăsăm să te relaxezi. Știu că nu mai mergi la Doha, deci bucură-te de timpul acesta. Dacă vrei, petrecem împreună!”, i-a transmis Patrick Ciorcilă Soranei Cîrstea, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.
Sorana Cîrstea: „Vă pot spune din rol de jucătoare, în această săptămână nu s-a făcut rabat de la nimic.”
În replică, Sorana Cîrstea a mulțumit familiei Ciorcilă pentru sprijinul acordat turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.
Noua câștigătoare a Openului Transilvaniei a confirmat că jucătoarelor li s-a pus la dispoziție orice lucru de care au avut nevoie, pe durata competiției, confirmând reputația bună a eforturilor de organizare depuse în Ardeal.
„Vă mulțumesc, ca jucătoare de tenis și ca româncă, pentru tot ce oferiți acestui turneu.”
„Este rândul meu să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat acestui turneu. Este cel mai frumos turneu WTA 250 din circuitul mondial. E extraordinar să putem să avem un turneu de asemenea calibru.
Vă pot spune din rol de jucătoare, în această săptămână nu s-a făcut rabat de la nimic. Totul a fost la superlativ, toate jucătoarele s-au simțit extraordinar și vin an de an încântate să găsească un asemenea nivel în România.
Vreau să vă mulțumesc, ca jucătoare de tenis și ca româncă pentru tot ce acordați acestui turneu, dar și pentru faptul că punem Clujul pe harta mondială,” a completat Sorana Cîrstea, în fața organizatorilor turneului de la Cluj-Napoca.