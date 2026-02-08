Directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă, a mărturisit că i-a fost dificil să viseze intens, înainte de ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

După ce Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au înregistrat eșecuri nefericite în finalele din 2021, 2023 și 2024, Sorana Cîrstea a reușit să devină prima jucătoare din țara noastră care triumfă în competiția votată de două ori - în 2022 și în 2023 - drept cel mai bine organizată din întregul circuit WTA.

Patrick Ciorcilă: „Mi-era frică, de fapt, să cred că vom avea o campioană româncă.”

„Toată lumea îmi zicea că o să avem o finală românească, că o să avem o campioană româncă, dar mi-era greu să... mi-era frică, de fapt, să cred asta. Îți mulțumesc în numele tuturor că ne-ai dat acest vis.

Dacă vrei, să ne zici două-trei cuvinte, iar apoi te lăsăm să te relaxezi. Știu că nu mai mergi la Doha, deci bucură-te de timpul acesta. Dacă vrei, petrecem împreună!”, i-a transmis Patrick Ciorcilă Soranei Cîrstea, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.