Portarul absolvent de facultate care se cere la nationala! "De ce nu? De asta ma pregatesc!" 

Academica Clinceni a reusit cea mai mare surpriza de pana acum in Liga 1 si a castigat cu 1-0 pe terenul liderului Universitatea Craiova.

Portarul echipei antrenate de Ilie Poenaru, Octavian Valceanu, a dezvaluit intr-o interventie la Digi Sport ca visul sau este acela de a juca pentru echipa nationala a Romaniei. In varsta de 24 de ani, Valceanu este absolvent de facultate si in prezent urmeaza al doilea masterat. Acesta nu este singurul sportiv de performanta din familia sa, Camelia Valceanu, sora fotbalistului, fiind multipla campioana mondiala la karate.

"De asta ma pregatesc. Pentru asta dau 100% la fiecare meci, ca sa ajung la un moment dat si la echipa nationala, de ce nu? In fiecare zi la antrenament. Te odihnesti dupa antrenament, dar in perioada asta nu prea ai ce sa faci. Toti suntem restrictionati. Ies cu cainele. Programul variaza. Inainte de culcare citesc o carte sau stau cu familia. Sora mea e multipla campioana mondiala si europeana la karate. Are peste 100 de medalii. Acum are o scoala de karate, mama e kinetoterapeut. Tata a fost cu scoala, cu temele. Am terminat si facultatea, acum fac al doilea masterat. Sunt bine si pe latura asta", a declarat Valceanu la emisiunea Liga Digi Sport.

In prezent cotat la 400.000 de euro, Valceanu a fost integralist in toate cele 8 etape de campionat disputate pana in acest moment.