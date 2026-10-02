Cele două reprezentative se întâlnesc în a treia rundă din noua ediție UEFA Nations League la Varșovia. Confruntarea va putea fi urmărită de la 21:45 și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Gică Hagi a spus ce i-ar face lui Robert Lewandowski înainte de Polonia - România: ”Știe toată lumea”

La conferința de presă premergătoare duelului, Gheorghe Hagi, selecționerul României, a spus, mai în glumă, mai în serios, că l-ar aduce pe Robert Lewandowski să joace în echipamentul tricolorilor.

Naționala României a avut ghinion la capitolul atacanți centrali pentru această acțiune, în contextul în care Denis Drăguș și Louis Munteanu s-au ”rupt”

”Aveți o echipă talentată. Lewa (n.r. Robert Lewandowski) e Lewa, îl știe toată lumea, așa că nu are rost. Are și el o vârstă, vine și ziua care doare, dar o să o accepte. El știe lucrul ăsta. El e un campion.

L-aș semna pentru noi, că noi avem trei atacanți accidentați. Îl avem și pe al patrulea, Bîrligea, care o să joace de la început. Dar facem cu schimbul, vine Lewa, joacă și el. Și dacă joacă, și dacă nu, bine ar fi să nu înscrie.

De obicei nu-mi place să vorbesc de cei care rămân acasă. Louis (n.r. Munteanu) a avut ghinion, a tras și a alunecat, a făcut o entorsă, era în formă. Aveam două opțiuni, așa am rămas doar cu Bîrligea ca număr 9, vom vedea”, a spus Hagi.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: