Iordănescu Jr. stătuse ultima dată pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal a României, pe care a lăsat-o în iulie 2024, la o lună de la performanța obținută la Campionatul European din 2024.



În competiția transmisă la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, România a ajuns până în optimi, unde a fost învinsă de Olanda 3-0.



FRF ar fi mers la Varșovia după Edi Iordănescu! Anunțul polonezilor: ”Și așa ajungem la punctul cel mai important”



În clipa de față, naționala tremură în drumul spre calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Mircea Lucescu a înregistrat doar șapte puncte în cinci meciuri din campania de calificare.



DETALII AICI despre cum poate ajunge, totuși, naționala la turneul final din SUA, Mexic și Canada



Presa poloneză a sugerat că Federația Română de Fotbal i-a făcut o vizita la Varșovia lui Edi Iordănescu pentru a discuta o eventuală revenire a fostului selecționer pe banca primei reprezentative.



Jurnaliștii au explicat însă că Iordănescu Jr. e fericit la Legia și că nu se gândește să părăsească trupa din Ekstraklasa.



”Emisarii din România au sosit în Polonia în urmă cu o lună, scopul lor fiind acela de a evalua dacă Iordănescu ar dori să se întoarcă la echipa națională.



Și aici ajungem la punctul cel mai important: ce intenționează să facă antrenorul însuși? Conform informațiilor noastre, prioritatea lui Iordănescu este să rămână la Legia! În ciuda tendinței sale (uneori) de a se plânge, îi place la Varșovia, la club, și nu are intenția să plece.



Românul este profund impresionat de infrastructura și condițiile de lucru de la Legia. Se pare că acesta este mesajul pe care l-a transmis emisarilor din București: atâta timp cât are sprijinul conducerii clubului, rămânerea la Varșovia va fi prioritatea sa”, a scris goal.pl.

