Polonia - România, de la 21:45. Ce echipă va trimite Hagi pe teren + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

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Ultimele două naționale din grupa a 4-a din Liga B a Nations League, Polonia, respectiv România, se întâlnesc în această seară la Varșovia, în meciul cu numărul 3. Polonia este penultima în grupă, cu 1 punct, obținut în remiza albă contra Bosniei. România este pe ultima poziție, cu niciun punct și un golaveraj de 3-6.

Polonia - România

Tricolorii vin după o partidă total ratată, cea cu Bosnia de pe propriul teren, pierdută cu scorul de 2-4.

Polonia vine și ea după o înfrângere, 1-3 în Suedia.

România nu a câștigat niciodată un meci în Polonia, fie el amical sau oficial.

Ultimele 3 confruntări directe s-au terminat cu victoria polonezilor. „Alb-roșii” au marcat nu mai puțin de 10 goluri.

Polonia - România | Echipe probabile

Polonia: Bułka - Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Cash, Zieliński, Nowak, Zalewski - Szymański, Skóraś - Lewandowski

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Louis Munteanu, cealaltă variantă de vârf din lotul lui Hagi, s-a accidentat la antrenament și este out pentru meciurile naționalei din această campanie.

Robert Lewandowski este anunțat ca titular în meciul din această seară, după ce, la jocul din Suedia, a fost menajat.

Polonia este pe locul 36 în clasamentul FIFA, iar România este pe 52.

Urs Schnyder, de 40 de ani, din Elveția, va conduce meciul, arbitru care acordă, în medie, 4,21 cartonașe galbene pe meci și 0,19 roșii.

Partida va avea loc pe stadionul Narodowy din Varșovia, arenă de 58.500 de locuri.

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