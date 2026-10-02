Polonia - România, de la 21:45. Ce echipă va trimite Hagi pe teren + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Polonia - România, de la 21:45. Ce echipă va trimite Hagi pe teren + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Polonia - România, de la 21:45.

TAGS:
hagidan chilomanalizaPolonia - romaniaEchipe probabileCote pariuriLiga Natiunilor
Din articol

de Dan Chilom

  • Dennis man 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ultimele două naționale din grupa a 4-a din Liga B a Nations League, Polonia, respectiv România, se întâlnesc în această seară la Varșovia, în meciul cu numărul 3. Polonia este penultima în grupă, cu 1 punct, obținut în remiza albă contra Bosniei. România este pe ultima poziție, cu niciun punct și un golaveraj de 3-6.

Polonia - România

Tricolorii vin după o partidă total ratată, cea cu Bosnia de pe propriul teren, pierdută cu scorul de 2-4.

Polonia vine și ea după o înfrângere, 1-3 în Suedia.

România nu a câștigat niciodată un meci în Polonia, fie el amical sau oficial.

Ultimele 3 confruntări directe s-au terminat cu victoria polonezilor. „Alb-roșii” au marcat nu mai puțin de 10 goluri.

Polonia - România | Echipe probabile

Polonia: Bułka - Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Cash, Zieliński, Nowak, Zalewski - Szymański, Skóraś - Lewandowski

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

  • Louis Munteanu, cealaltă variantă de vârf din lotul lui Hagi, s-a accidentat la antrenament și este out pentru meciurile naționalei din această campanie.
  • Robert Lewandowski este anunțat ca titular în meciul din această seară, după ce, la jocul din Suedia, a fost menajat.

Polonia este pe locul 36 în clasamentul FIFA, iar România este pe 52.

Urs Schnyder, de 40 de ani, din Elveția, va conduce meciul, arbitru care acordă, în medie, 4,21 cartonașe galbene pe meci și 0,19 roșii.

Partida va avea loc pe stadionul Narodowy din Varșovia, arenă de 58.500 de locuri.

Sugestia Sport.ro:

România marchează

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Accesul mașinilor poluante în orașe va fi restricționat. Când intră în vigoare măsura
Accesul mașinilor poluante în orașe va fi restricționat. Când intră în vigoare măsura
ARTICOLE PE SUBIECT
Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”
Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”
Pe cine a dat vina Gică Hagi după umilința 2-4 cu Bosnia: „De asta am pierdut”
Pe cine a dat vina Gică Hagi după umilința 2-4 cu Bosnia: „De asta am pierdut”
Grecia, aproape de un nou șoc în Liga Națiunilor! După Germania, a venit rândul Olandei să tremure
Grecia, aproape de un nou șoc în Liga Națiunilor! După Germania, a venit rândul Olandei să tremure
Ousmane Dembele, reacție surprinzătoare despre Balonul de Aur: „Niciodată”
Ousmane Dembele, reacție surprinzătoare despre Balonul de Aur: „Niciodată”
ULTIMELE STIRI
Florin Manea critică deciziile luate de Gică Hagi la echipa națională: „Fără să se supere pe mine, o spun...”
Florin Manea critică deciziile luate de Gică Hagi la echipa națională: „Fără să se supere pe mine, o spun...”
Polonia - România, pe viață și pe moarte! Se clatină scaunul selecționerului
Polonia - România, pe viață și pe moarte! Se clatină scaunul selecționerului
„Vrem să câștigăm Champions League!” Starul lui Inter, mesaj superb pentru Cristi Chivu: „Nu există un moment mai greu”
„Vrem să câștigăm Champions League!” Starul lui Inter, mesaj superb pentru Cristi Chivu: „Nu există un moment mai greu”
Gică Hagi a spus ce i-ar face lui Robert Lewandowski înainte de Polonia - România: ”Știe toată lumea”
Gică Hagi a spus ce i-ar face lui Robert Lewandowski înainte de Polonia - România: ”Știe toată lumea”
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Polonia! Șase titulari din meciul cu Bosnia sunt OUT

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Polonia! Șase titulari din meciul cu Bosnia sunt OUT



Recomandarile redactiei
Polonia - România, pe viață și pe moarte! Se clatină scaunul selecționerului
Polonia - România, pe viață și pe moarte! Se clatină scaunul selecționerului
Florin Manea critică deciziile luate de Gică Hagi la echipa națională: „Fără să se supere pe mine, o spun...”
Florin Manea critică deciziile luate de Gică Hagi la echipa națională: „Fără să se supere pe mine, o spun...”
FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"
FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"
Gică Hagi a spus ce i-ar face lui Robert Lewandowski înainte de Polonia - România: ”Știe toată lumea”
Gică Hagi a spus ce i-ar face lui Robert Lewandowski înainte de Polonia - România: ”Știe toată lumea”
„Vrem să câștigăm Champions League!” Starul lui Inter, mesaj superb pentru Cristi Chivu: „Nu există un moment mai greu”
„Vrem să câștigăm Champions League!” Starul lui Inter, mesaj superb pentru Cristi Chivu: „Nu există un moment mai greu”
Alte subiecte de interes
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
FCSB, KO pentru Răzvan Lucescu pe Arena Națională. Cum s-a produs marea victorie cu PAOK și cine a fost "motorul" echipei
FCSB, KO pentru Răzvan Lucescu pe Arena Națională. Cum s-a produs marea victorie cu PAOK și cine a fost "motorul" echipei
Victorie în zăpadă, obiectiv aproape atins. Ce-l mulțumește pe Șumudică după Rapid - FC Botoșani 1-0 și promisiunea pe care și-a ținut-o
Victorie în zăpadă, obiectiv aproape atins. Ce-l mulțumește pe Șumudică după Rapid - FC Botoșani 1-0 și promisiunea pe care și-a ținut-o
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!