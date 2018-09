SERBIA - ROMANIA 2-2, NATIONS LEAGUE | Reactia unuia dintre marcatorii Romaniei! Ce a spus Tucudean dupa golul marcat la Belgrad

Serbia 2-2 Romania | Stanciu si Tucudean au marcat pentru Romania la Belgrad si avem doua puncte dupa primele doua etape din UEFA Nations League.

George Tucudean a vorbit la ProTV dupa meciul Serbia 2-2 Romania. Atacantul CFR-ului a marcat al doilea gol al nationalei.

"A fost un gol meritat, pentru ca am avut cateva ocazii inainte. Era urat sa pierdem acest meci. Daca era inspirat Mitrita pe final, puteam sa si castigam. Dar de aia este fotbalul frumos, ca se joaca si pe ocazii.

Serbia a fost net superioara Muntenegrului, dar si noi am jucat altceva. Ne-am inchis bine, stiam ce joaca, am reusit sa-i prindem pe contraatac.

Cu Muntenegru am controlat jocul, ei ne dadeau mingea, nu ii interesa deloc sa construiasca. Normal ca am riscat mai mult, iar atunci cand ataci, pierzi si mingi. Avem o generatie buna, cred eu.

Nu e dezamagitor ca avem doar 2 puncte, mai sunt meciuri de jucat, de acum vom juca si cu spectatori acasa. Cred ca urmatoarele meciuri le vom castiga.



Sigur ca ne putem gandi la EURO 2020. E important sa terminam in primele doua echipe in aceasta grupa, pentru a fi in urna a treia in preliminariile pentru EURO.

Am avut ceva probleme fizice, am jucat cu infiltratii, dar asta nu conteaza acum.

Dragus a intrat bine, a intrat fara frica, se vede ca a invatat foarte multe lucruri bune la Viitorul.

Important este sa castige echipa, nu cine marcheaza. Rezultatele ne ajuta pe toti", a spus George Tucudean.