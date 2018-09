VIDEO EMOTIONANT | Nu ai cum sa pierzi dupa un asemenea discurs! Radu, reactie de MARE CAPITAN: "Iesim afara si luam ce meritam! 10 minute de prelungiri? 10 minute jucam!"

Romania mai are de jucat doua partide, ambele pe teren propriu, doua partide din care trebuie sa scoata patru puncte si este calificata la Campionatul European. E o calificare pe care nationala de tineret o asteapta din 1998.

Ionut Andrei Radu, eroul lui Radoi la meciul cu Portugalia si capitanul nationalei, a tinut un discurs motivational inainte de partida cruciala cu Bosnia. Inainte de a-si incepe discursul, Radu "si-a ascultat" colegii ca un profesor: voia sa fie sigur ca fiecare dintre coechipierii sai isi stie adversarul si stie pe cine sa tina in marcaj.

Apoi, Radu si-a inceput discursul prin care si-a mobilizat echipa. Radoi si-a ascultat cuminte capitanul fara a interveni.

"Baieti, ascultati-ma ce va spun acum. Intram temperati, concentrati, nu raspundem provocarilor. Nu ne ajuta cu nimic. Concentrati cu totii pana la finalul meciului. Am vazut cu totii la meciul cu Portugalia ce putem obtine fiind o echipa si luptand pana la ultima secunda. Suntem la 90 de minute de a face ceva important. Ar fi pacat sa dam cu piciorul. Ganditi-va ca la inceput nu a crezut nimeni in noi. Doar noi am crezut. Depinde de noi, e un singur obiectiv. Din meciul asta iesim invingatori. Iesim afara si luam ce meritam. Daca arbitrul da 10 minute de prelungiri, 10 minute jucam cu aceeasi mentalitate ca in meciul cu Portugalia", a fost discursul lui Ionut Andrei Radu in vestiar, inainte de meci.