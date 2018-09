ROMANIA - BOSNIA, 19:00, in direct la PRO X| URLETUL din vestiar s-a auzit pana in Romania! ATAC TOTAL cu Bosnia pentru Romania U21. Anunt de ultima ora la Constanta

Pustii de la U21 sunt aproape de o calificare uriasa la Euro.

Dupa victoria din Portugalia, jucatorii lui Radoi dau azi peste Bosnia (19:00, in direct la PRO X).

Bucuria din vestiar se muta pe terenul Academiei Hagi. Daca Romania castiga, face un pas enorm spre Euro 2019. Egaleaza Bosnia la puncte si mai are doua meciuri, ambele pe teren propriu, cu Tara Galilor (12 octombrie) si Liechtenstein (16 octombrie).

Romania e neinvinsa in 7 meciuri jucate in aceasta campanie si are golaveraj 11-4. Generatia Ianis Hagi va avea parte de sustinere totala la Ovidiu. Se asteapta o partida cu casa inchisa! Pana ieri se vandusera peste 2000 de tichete, iar astazi se asteapta epuizarea lor pana la ora jocului.