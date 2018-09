Tucudean, ce GOL pentru Romania! Reusita salvatoare din meciul cu Serbia. VIDEO

George Tucudean a marcat golul salvator al Romaniei la Belgrad.

Condusa de doua ori, Romania a reusit sa revina de fiecare data si sa obtina un egal important la Belgrad, scor 2-2. Stanciu si Tucudean au marcat pentru nationala pe stadionul lui Partizan. Stanciu a egalat la 1 din penalty, in timp ce Tucudean a reluat subtil la coltul scurt in urma unui corner, in minutul 68.





Sarbii au marcat de doua ori prin Mitrovic.