Problemele medicale ale lui „Il Luce” au reaprins discuțiile legate de posibilitatea ca acesta să nu poată sta pe bancă la barajul cu Turcia, programat pe 26 martie 2026, la Istanbul, în semifinala calificărilor pentru Cupa Mondială.

Pe cine vede Valeriu Iftime candidatul ideal pentru națională: „Antrenor foarte serios!”

În acest context tensionat, Valeriu Iftime a vorbit despre o posibilă variantă pentru banca tehnică a echipei naționale, în cazul în care Mircea Lucescu nu va mai putea continua.

Finanțatorul celor de la FC Botoșani consideră că soluția optimă ar fi Ladislau Boloni, un nume cu mare greutate în fotbalul românesc și internațional.

„Este un antrenor foarte serios. Un fost jucător uriaș al României, un om care, chiar dacă este născut în Balcani, este francez ca mentalitate. A activat ani de zile în Occident și sunt convins că este genul de antrenor care nu acceptă jocuri de culise. În opinia mea, ar fi cea mai bună soluție dacă domnul Lucescu nu ar mai putea antrena echipa națională”, a declarat Iftime pentru OrangeSport.

România va juca pe 26 martie, în deplasare, cu Turcia, de la ora 19:00, iar dacă va câștiga, va disputa finala barajului pe 31 martie, împotriva Slovaciei sau a Kosovo, pentru un loc la Campionatul Mondial.