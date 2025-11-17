Înaintea ultimului meci din preliminarii, cel cu San Marino, fundașul Virgil Ghiță a vorbit despre posibilii adversari ai României în baraj și despre starea de spirit din lot.

”Pe cine ați vrea la baraj?” Răspunsul dat de Virgil Ghiță înainte de tragerea la sorți

„Știm cu cine am putea juca. Am discutat puțin între noi, dar indiferent de adversar, trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru. Toate echipele sunt foarte bune în ziua de azi. Italia, Turcia, Ucraina, Polonia… toate au valoare. Nu prea contează cu cine vom juca, important e să mergem încrezători că putem învinge pe oricine”, a spus fundașul în cadrul conferinței de presă.

România va afla adversara din semifinalele barajului joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00. Fiind în urna a patra, naționala lui Mircea Lucescu va întâlni un adversar de top și va juca meciul decisiv în deplasare.

Adversarii posibili pentru „tricolori” sunt Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Ultima încă poate ieși din prima urnă, dacă își câștigă meciul cu Malta și rezultatele din celelalte grupe îi sunt favorabile.

Pe lângă România, alte 7 naționale sunt deja sigure de locul în baraj: Italia, Ucraina, Cehia, Irlanda, Albania, Suedia și Irlanda de Nord. Alte opt selecționate se află încă în calcule pentru stabilirea urnelor finale.

Pentru „tricolori”, drumul spre Mondial trece pe teren străin. Semifinala e obligatoriu în deplasare, iar o eventuală finală se va stabili tot prin tragere la sorți.

