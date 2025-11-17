România va rata al 7-lea Mondial la rând, în cazul în care tricolorii o vor da în bară și în barajele din martie 2026, care reprezintă ultima noastră șansă de a merge la turneul final.

Chiar dacă o asemenea situație era de neconceput în anii ’90, dar și la începutul anilor 2000, adevărul e că absența noastră prelungită, de la turneele finale de Cupa Mondială, nu e vreo noutate. Din contră!

Generația de Aur ne-a învățat prost!

În toată istoria noastră fotbalistică, avem 7 calificări la Mondiale din 23 posibile. Iată edițiile pe care ni le-am trecut în palmares:

*1930

*1934

*1938

*1970

*1990

*1994

*1998

Când ne uităm pe lista de mai sus, ne dăm seama că, exceptând calificările înșirate de Generația de Aur, între 1990 și 1998, în rest, preliminariile Mondialului au fost „călcâiul Lui Ahile“ pentru fotbalul nostru. Mai mult decât atât, dintre cele șapte calificări pe care le-am adunat, două au fost, de fapt, fără nicio legătură cu preliminarii!

Egiptenii s-au supărat și ne-au trimis la Mondiale

La ediția din 1930, participarea a fost pe baza de invitație. Așa că România a acceptat să joace, în Uruguay, după o călătorie istovitoare. Apoi, la următoarea ediție, cea din 1934, România a trecut cu bine peste preliminarii. Care au însemnat, de fapt, două meciuri: 2-2 cu Elveția și 2-1 cu Iugoslavia.

În 1938, am obținut o altă calificare la Mondiale, fără preliminarii. Pentru că, de această dată, s-a anulat barajul cu naționala Egiptului. Iar asta dintr-un motiv incredibil! Conform programării FIFA, prima manșă ar fi trebuit să aibă loc, la Cairo, pe 17 decembrie 1937, la două săptămâni după terminarea Ramadanului. Returul ar fi urmat să aibă loc, la București, pe 17 aprilie 1938. Doar că egiptenii n-au acceptat data meciului-tur, considerată mult prea aproape de finalul Ramadanului. Refuzul lor de a juca pe 17 decembrie a echivalat cu retragerea lor! În aceste condiții, România s-a calificat pentru CM 1938, fără să joace în acest baraj.

În fine, a doua campanie preliminară, pe care am încheiat-o cu succes în preliminarii, a fost cea pentru CM 1970. Atunci, tricolorii au câștigat grupa 1, înaintea naționalelor din Grecia, Elveția și Portugalia, și au mers la turneul final cu regretatul Angelo Niculescu selecționer.

