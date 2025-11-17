În data de 16 ianuarie 2025, în timpul participării sale în Openul Australian, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) dezvăluia în premieră că antrenorul său australian, Darren Cahill (60 de ani) se va retrage definitiv din tenisul profesionist, la finele stagiunii.

Emoționat în timpul finalei Turneului Campionilor, fostul antrenor al Simonei Halep s-a ridicat în picioare în momentele-cheie ale partidei și l-a ajutat pe Jannik Sinner nu doar prin sprijin emoțional, ci și cu indicații tactice.

Darren Cahill: „Sinner va juca cel mai bun tenis al său între 28-30 de ani.”

După finala câștigată în două seturi de Sinner împotriva lui Alcaraz, Cahill nu a confirmat, și nici nu a infirmat prelungirea colaborării cu jucătorul italian.

„Încercăm să învățăm de la Federer, Nadal și Djokovic, astfel încât să implementăm atuurile lor în jocul lui Sinner. Credem că are încă loc de progres, iar asta e unul din cele mai încântătoare aspecte cu privire la munca depusă alături de el. Cel mai bun tenis al lui va veni când va avea 28, 29 sau 30 de ani,” a prezis Darren Cahill, potrivit Punto de break.