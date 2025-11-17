GALERIE FOTO Asta a fost tot? La 60 de ani, Darren Cahill nu știe dacă s-a retras în glorie sau își amână pensia

Darren Cahill, ezitant cu privire la momentul retragerii definitive din tenis.

În data de 16 ianuarie 2025, în timpul participării sale în Openul Australian, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) dezvăluia în premieră că antrenorul său australian, Darren Cahill (60 de ani) se va retrage definitiv din tenisul profesionist, la finele stagiunii.

Emoționat în timpul finalei Turneului Campionilor, fostul antrenor al Simonei Halep s-a ridicat în picioare în momentele-cheie ale partidei și l-a ajutat pe Jannik Sinner nu doar prin sprijin emoțional, ci și cu indicații tactice.

Darren Cahill: „Sinner va juca cel mai bun tenis al său între 28-30 de ani.”

După finala câștigată în două seturi de Sinner împotriva lui Alcaraz, Cahill nu a confirmat, și nici nu a infirmat prelungirea colaborării cu jucătorul italian.

„Încercăm să învățăm de la Federer, Nadal și Djokovic, astfel încât să implementăm atuurile lor în jocul lui Sinner. Credem că are încă loc de progres, iar asta e unul din cele mai încântătoare aspecte cu privire la munca depusă alături de el. Cel mai bun tenis al lui va veni când va avea 28, 29 sau 30 de ani,” a prezis Darren Cahill, potrivit Punto de break.

„Obiectivul principal al lui Sinner e să devină mai bun pe zgură.”

După ultimul act al întrecerii de la Torino, Darren Cahill a afirmat că știe unde Jannik Sinner are cele mai multe lucruri de îmbunătățit.

„Aș zice acum că obiectivul lui principal e să își ridice nivelul prestațiilor pe zgură. Credem că se poate descurca în orice situație și pe orice suprafață, nu doar în sală,” a adăugat Darren Cahill, la finalul unui an în care elevul său a pierdut cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros, o partidă în care Sinner a beneficiat de trei mingi de meci consecutive, la scorul de 5-3, 40-0, în setul al patrulea.

La începutul lunii octombrie, antrenorul italian al lui Jannik Sinner, Simone Vagnozzi declara că staff-ul numărului 2 ATP nu a luat încă în serios înlocuirea lui Darren Cahill.

Darren Cahill colaborează cu Jannik Sinner începând din vara anului 2022.

