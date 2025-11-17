Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili, două piese de bază în angrenajul oltenilor, s-au accidentat la echipele naționale și vor lipsi între patru și șase săptămâni, informează Fanatik.

Cei doi fotbaliști au suferit rupturi musculare la coapsă, iar situația îi pune mari probleme lui Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei, instalat după plecarea lui Mirel Rădoi.

Mora și Mekvabishvili, OUT până în 2025

Carlos Mora a evoluat 32 de minute în meciul Costa Rica – Haiti (0-1), însă a ieșit accidentat și nu a mai prins lotul pentru partida cu Honduras.

Accidentarea sa vine într-un moment în care banda dreaptă era deja subțiată, după ce tânărul Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat.

Anzor Mekvabishvili a fost titular pentru Georgia în meciul cu Spania, pierdut clar cu 0-4. Mijlocașul craiovenilor a ieșit după 71 de minute și a fost diagnosticat ulterior cu ruptură musculară.

Ambii jucători vor rata toate meciurile din decembrie și ar putea reveni abia în perioada de pregătire din iarnă.

Mora a evoluat în 19 partide pentru Craiova, în care a înscris 3 goluri și a oferit 3 pase decisive. Costaricanul este evaluat la 1 milion de euro pe Transfermarkt.

Mekvabishvili, una dintre cele mai constant bune prezențe din linia mediană, are 21 de meciuri, 1 gol și 7 assisturi. Valoarea sa de piață este de 1,5 milioane de euro.

Programul Craiovei până la finalul anului

Oltenii au în față un final de an infernal, cu meciuri în SuperLigă, Cupa României și Conference League: