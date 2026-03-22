PAOK a deschis scorul, dar a pierdut avantajul pe fondul greșelilor din defensivă, aspect subliniat de antrenorul român la conferința de presă de la finalul partidei.

„Este foarte greu să găsești o explicație corectă. Prima mea impresie este că după 0-1, deși aveam controlul meciului, am început să facem foarte ușor greșeli, care au dat spațiu echipei adverse să iasă pe contraatac. Așa au prins încredere, iar noi ne-am pierdut calmul. Cred că este cel mai prost meci al nostru din acest sezon. Nu am reacționat ca o echipă. Chiar și atunci când am văzut că jocul nu ne iese. Și golurile pe care le-am primit... La primul gol nu am avut reacția pe care o avem de obicei ca echipă. Și la al doilea gol s-a întâmplat la fel”, a spus Răzvan Lucescu.

O zi de uitat pentru echipa din Salonic

Tehnicianul a transmis că echipa nu a avut luciditatea necesară pentru a câștiga partida și a evidențiat superioritatea adversarului la capitolul duelurilor fizice.

„După 1-1 am stabilit ca echipă că vom merge să presăm pentru 1-2, am avut câteva ocazii, dar nu cu mintea limpede și am primit golul de 2-1. O zi proastă din partea tuturor, se mai întâmplă așa ceva. Ne facem lucrurile mai grele pentru noi înșine. Am arătat că știm să reacționăm într-o astfel de situație și asta trebuie să facem și acum. Nu am câștigat dueluri, adversarii le-au câștigat și au intrat în multe astfel de dueluri. Am fost în cea mai proastă zi a noastră din acest an. A fost ca și cum am fi fost... paralizați”, a conchis antrenorul român.