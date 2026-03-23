Starul FCSB-ului, nedreptățit de Lucescu? „De 10 ori mai repede îl luam!“

În caz de victorie, la Istanbul, tricolorii vor ajunge la barajul decisiv, tot în deplasare, cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo (31 martie). Având în vedere importanța momentului, în condițiile în care România așteaptă prezența la un Mondial de 28 de ani, duelul cu Turcia e întors pe toate fețele. Și, principalul subiect de discuție se leagă de lotul anunțat de Mircea Lucescu.

Absența lui Târnovanu, pusă sub semnul întrebării

În mod cert, compartimentul unde alegerile selecționerului au stârnit cele mai multe comentarii e cel al portarilor. Sport.ro a arătat aici problema majoră pe care o au toți cei trei jucători convocați de „Il Luce“.

În acest context, Constantin Zotta, fost arbitru, a spus, răspicat, că selecționerul ar fi trebuit să apeleze la un alt goalkeeper, unul în CV-ul căruia sunt, totuși, 4 selecții.

„Mie convocarea lui Căbuz, sincer, mi se pare surpriză, chiar dacă nu gafa în meciul cu U Cluj. Şi de nu joacă (n.r. – la FCSB), de 10 ori mai repede îl luam pe Târnovanu!“, a spus Zotta, la Prima Sport.

De remarcat că ultima apariție a lui Târnovanu, la FCSB, datează din 29 ianuarie, de la meciul cu Fenerbahce (1-1), în ultima etapă a Ligii Europa.