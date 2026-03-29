OUT de la Slovacia - România: "S-a accidentat și a părăsit deja cantonamentul"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Slovacia și România, învinsele din play-off-ul pentru Cupa Mondială, se vor înfrunta într-o partidă amicală, marți, de la ora 21:45, la Bratislava.

TAGS:
SlovaciaLeo SauerEchipa Nationala
Din articol

Ambele formații au ratat calificarea în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Slovacia a fost învinsă pe teren propriu de Kosovo, scor 3-4, în timp ce România a cedat în deplasare contra Turciei, 0-1.

Leo Sauer a părăsit cantonamentul Slovaciei înaintea amicalului cu România

La amicalul cu România, Slovacia nu se va putea baza pe unul dintre cei mai bine cotați jucători din lotul lui Francesco Calzona - extrema stângă Leo Sauer (20 de ani), de la Feyenoord.

Tânărul jucător a suferit o accidentare musculară în partida cu Kosovo, de joi seară, și a fost înlocuit la pauză. Sauer nu a putut fi recuperat la timp pentru partida de marți cu România.

"Leo Sauer a efectuat un RMN, care a confirmat o accidentare musculară. A părăsit deja cantonamentul. În locul său nu a fost convocat un alt jucător", a transmis Federația Slovacă, potrivit Dennik Sport.

Leo Sauer a debutat la naționala de seniori a Slovaciei în 2024, când avea doar 18 ani. Până acum, jucătorul de la Feyenoord a strâns 11 meciuri și este cotat de Transfermarkt la 7 milioane de euro.

Lotul Slovaciei pentru acțiunea din această lună

  • Portari: Martin Dúbravka (Burnley), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (Slovan Bratislava)
  • Fundași: Norbert Gyömbér (Al-Kholood), Dávid Hancko (Atlético Madrid), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Adam Obert (Cagliari), Peter Pekarík (Hertha BSC), Lubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Fenerbahçe), Martin Valjent (Mallorca), Denis Vavro (Wolfsburg)
  • Mijlocași: László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (Bochum), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (Toulouse), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
  • Atacanți: Dávid Ďuriš (Rosenborg), Lukáš Haraslín (Sparta Praga), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Samuel Mráz (Servette), Leo Sauer (Feyenoord), David Strelec (Middlesbrough), Lubomír Tupta (AE Larissa)
Publicitate
ULTIMELE STIRI
Recomandarile redactiei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!