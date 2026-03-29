OUT de la Slovacia - România: "S-a accidentat și a părăsit deja cantonamentul"

Ambele formații au ratat calificarea în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Slovacia a fost învinsă pe teren propriu de Kosovo, scor 3-4, în timp ce România a cedat în deplasare contra Turciei, 0-1.

Leo Sauer a părăsit cantonamentul Slovaciei înaintea amicalului cu România

La amicalul cu România, Slovacia nu se va putea baza pe unul dintre cei mai bine cotați jucători din lotul lui Francesco Calzona - extrema stângă Leo Sauer (20 de ani), de la Feyenoord.

Tânărul jucător a suferit o accidentare musculară în partida cu Kosovo, de joi seară, și a fost înlocuit la pauză. Sauer nu a putut fi recuperat la timp pentru partida de marți cu România.

"Leo Sauer a efectuat un RMN, care a confirmat o accidentare musculară. A părăsit deja cantonamentul. În locul său nu a fost convocat un alt jucător", a transmis Federația Slovacă, potrivit Dennik Sport.

Leo Sauer a debutat la naționala de seniori a Slovaciei în 2024, când avea doar 18 ani. Până acum, jucătorul de la Feyenoord a strâns 11 meciuri și este cotat de Transfermarkt la 7 milioane de euro.