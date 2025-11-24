Tehnicianul de 78 de ani are un mesaj neașteptat pentru „tricolori” în perspectiva barajului pentru Cupa Mondială din 2026, totul pornind de la o ierarhie inedită.



După ce a dus micuțul stat insular, cu doar 150.000 de locuitori, la primul turneu final din existența sa, fostul mare antrenor olandez a realizat că, în configurația actuală, ar fi cel mai vârstnic selecționer prezent la Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Totuși, există un scenariu care l-ar scăpa de această „povară”, iar cheia este la Mircea Lucescu.



„Sper ca România să se califice”



Invitat la emisiunea Goedemorgen Eredivisie de la ESPN, Advocaat a transmis, mai în glumă, mai în serios, că își dorește ca naționala noastră să treacă de baraj. Motivul? Dacă România ajunge la Mondial, „Il Luce” va prelua ștafeta celui mai bătrân antrenor din competiție.



"Sper ca România să se califice la Cupa Mondială prin play-off, pentru că selecționerul lor, Mircea Lucescu, are 80 de ani. Lăsați-l să câștige și voi termina cu asta!", a spus amuzat Dick Advocaat.



Dacă „Generația de Suflet” ajunge în America de Nord, Lucescu va avea 80 de ani la startul turneului și va împlini 81 chiar după finală. În prezent, borna de longevitate pe banca tehnică la un Campionat Mondial este deținută de neamțul Otto Rehhagel, care avea 71 de ani și 317 zile în 2010, când conducea Grecia.



O minune numită Curacao



Dincolo de calculele vârstei, Advocaat a scris o pagină importantă în fotbalul internațional. Va fi la al treilea său Mondial ca antrenor, după edițiile cu Olanda (1994) și Coreea de Sud (2006), dar de data aceasta cu o echipă considerată outsider.



"O mare realizare. Am avut o serie fără înfrângere în calificări. Asta spune multe despre calitatea acestei echipe. Suntem o formație împotriva căreia e foarte dificil să joci. Nu părem a fi o echipă de talie mondială, dar putem construi o organizație cu jucători care nu renunță", a explicat tehnicianul succesul său cu naționala din Caraibe.

