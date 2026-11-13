Jucătorul lunii octombrie în Premier League. Meciurile din Premier League se văd pe VOYO

Senegalezul Nicolas Jackson, atacantul echipei de fotbal Aston Villa, a fost desemnat jucătorul lunii octombrie în Premier League, a anunțat vineri site-ul premierleague.com.

Nicolas Jackson este primul jucător al lui Aston Villa care câștigă acest premiu de la Christian Benteke, în aprilie 2015. De asemenea, Jackson este al patrulea senegalez care obține această distincție și primul de la Sadio Mane încoace, din noiembrie 2019.

Atacantul s-a clasat pe primul loc în urma votului, după ce a marcat patru goluri în patru meciuri în luna octombrie.

Nicolas Jackson, star la Aston Villa și în Premier League

La începutul lui octombrie, Jackson a marcat golul egalizator pentru Villa în remiza 2-2 cu Brentford, după care a avut o prestație remarcabilă în victoria cu 1-0 obținută în deplasare pe terenul lui Newcastle United.

Fostul fotbalist al formației Chelsea a reușit apoi o dublă într-o victorie memorabilă, cu 2-1, împotriva lui Manchester City, Villa devenind astfel prima echipă care a smuls puncte în acest sezon formației antrenate de Enzo Maresca.

Jackson a încheiat luna marcând în remiza 1-1 cu Fulham, intrând astfel în cursa pentru titlul de cel mai bun marcator în Premier League în actualul sezon, în care doar Erling Haaland și Alexander Isak au înscris mai multe goluri decât el.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a fost cel mai votat pe o listă de opt candidați, care îi mai includea pe Evanilson (AFC Bournemouth), Ezri Konsa și Declan Rice (ambii de la Arsenal), Jack Rudoni (Coventry City), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen și Luka Vuskovic (ambii de la Brighton & Hove Albion).

Jackson a câștigat după ce voturile publicului de pe site-ul EA SPORTS au fost cumulate cu cele ale unui grup de experți în fotbal. Agerpres